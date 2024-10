Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Toilettenhäuschen - Zeugen gesucht

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend wurde gegen 21:30 Uhr ein Papierhandtuchspender eines Toilettenhäuschens in der Alla Hopp Anlage in Brand gesetzt. Durch das schnelle Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht und verhindert werden, dass sich das Feuer weiter ausbreitet. Demnach beläuft sich die Höhe des entstandenen Sachschadens an dem Handtuchspender auf etwa 500 Euro. Hinweise auf etwaige Tatverdächtige liegen derzeit noch keine vor.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat und/oder der bislang unbekannten Täterschaft mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 06203/9305-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell