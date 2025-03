Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Körperverletzung im Karlsgarten (10.03.2025)

Donaueschingen (ots)

Am Montag haben Passanten, gegen 17 Uhr im Park "Karlsgarten" eine verletzte Person gemeldet. Polizisten des Reviers Donaueschingen trafen dort daraufhin einen 29-Jährigen an, der diverse Verletzungen aufwies. Die Herkunft der Verletzungen blieb im Dunkeln, da der junge Mann angab, sich an nichts erinnern zu können. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Donaueschingen sucht nun Zeugen, die Angaben zur Tat machen und sich unter der Nummer 0771 / 837830 melden können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell