POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Streit um Parkplatz endet in Handgreiflichkeiten (10.03.2025)

Stockach (ots)

Ein Streit um einen Parkplatz vor einem Baumarkt in der Industriestraße ist am Montagnachmittag in Handgreiflichkeiten zwischen zwei Männern geendet. Ein 45-Jähriger parkte mit seinem Wagen so, dass er dabei zwei Parkplätze "blockierte". Nachdem ihn ein 65 Jahre alter Mann, der einen Parkplatz suchte darauf ansprach, kam es zunächst zu einem verbalen Disput zwischen den Männern. In der Folge versuchte der 65-Jährige neben dem Auto des 45-Jährigen trotz wenig Platz einzuparken. Daraufhin sprang dieser "um auszuweichen" auf die Motorhaube des Wagens und schlug auf die Windschutzscheibe, während er den Fahrer bedrohte und beleidigte. Anschließend verpasste der 45-Jährige dem 65-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht.

Den Jüngeren erwartet wegen seines Verhaltens eine Anzeige wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung, den älteren der beiden Kontrahenten wegen Nötigung.

