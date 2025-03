Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen, Horn, Lkr. Konstanz) Unbekannte beschmieren Wasserturm (07./09.03.2025)

Gaienhofen, Horn (ots)

Unbekannte Sprayer haben über das vergangene Wochenende den Wasserturm Horn in der Weiler Straße mit Graffiti beschmiert. Sie sprühten mehrere Buchstaben in blauer Farbe an die Wand des Turms und verursachten dadurch einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Sprayer nimmt der Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735 9710-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell