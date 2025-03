Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Brand einer Lagerhalle - 65-Jähriger verletzt - rund 150.000 Euro Schaden (10.03.2025)

Hilzingen (ots)

Eine verletzte Person und Sachschaden in sechsstelliger Höhe sind die Folgen eines Brandes in einer Lagerhalle im "Forsterbahnried" am Montagnachmittag. Gegen 14.30 Uhr stellten der Besitzer eines benachbarten Werkstattgebäudes und ein weiterer Zeuge Rauch aus einer ebenfalls auf dem Gelände befindlichen Lagerhalle mit Hobby-Werkstatt fest. In der Folge begaben sie sich zu der brennenden Halle und retteten den 65 Jahre alten Eigentümer aus der stark verrauchten Werkstatt.

Die kurz darauf mit starken Kräften eintreffende Feuerwehr löschte den Brand, der außerdem ein benachbartes Werkstattgebäude in Mitleidenschaft zog. Den insgesamt entstandenen Schaden schätzte die Polizei nach derzeitigem Sachstand auf etwa 150.000 Euro.

Bei dem Versuch das Feuer selbstständig zu löschen erlitt der 65-Jährige Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell