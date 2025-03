Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Blauen Suzuki Vitara an der Kleingartenanlage im Rosmarinheideweg zerkratzt - rund 4.000 Euro Schaden (07.03.2025)

Konstanz (ots)

Am Freitagabend hat ein Unbekannter ein im Rosmarinheideweg geparktes Auto zerkratzt und dadurch nicht unerheblichen Schaden angerichtet. Der Unbekannte ritzte im Zeitraum zwischen 18.45 Uhr und 20.45 Uhr zwei parallele Kratzspuren über nahezu die komplette rechte Fahrzeugseite in den Lack des an der Kleingartenanlage geparkten blauen Suzuki Vitara. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Verursacher nimmt der Polizeiposten KN-Wollmatingen, Tel. 07531 94299-0 entgegen.

