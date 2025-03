Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach

Schwarzwald Baar Kreis) Auto zerkratzt - Zeugenaufruf (07.03.2025)

Niedereschach (ots)

Gegen 19:30 Uhr ist es auf der Rottweiler Straße zu einer Sachbeschädigung gekommen. Eine unbekannte männliche Person zerkratzte einen blauen Alfa Romeo und richtete einen Schaden von 4.000 Euro an. Die Polizei in Villingen sucht deswegen einen dunkel gekleideten Mann mit Bart. Sachdienliche Hinweise können an das Polizeirevier Villingen gerichtet werden (07721 / 6010).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell