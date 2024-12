Polizei Hagen

POL-HA: Fußgänger bei Verkehrsunfall in Boele leicht verletzt

Hagen-Boele (ots)

Ein 19-jähriger Fußgänger wurde am Montagnachmittag (16.12.2024) bei einem Verkehrsunfall in Boele leicht verletzt. Der Hagener wollte gegen 16.45 Uhr an der Kreuzung zur Pappelstraße die Helferstraße an der dortigen Fußgängerampel überqueren. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah ihn eine 71-jährige Autofah-rerin, die mit ihrem grauen Opel von der Pappelstraße nach rechts in die Helferstra-ße abbog. Es kam zur Kollision, bei der der 19-Jährige leicht verletzt wurde. Der Ret-tungsdienst brachte ihn in ein Hagener Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell