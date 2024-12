Polizei Hagen

POL-HA: Mann fährt über rote Ampel - Polizisten fertigen Bericht an das Straßenverkehrsamt zur Überprüfung der charakterlichen Eignung

Hagen-Mitte (ots)

Samstagabend (14.12.) wurde eine Streifenwagenbesatzung auf einen Autofahrer aufmerksam, der eine rote Ampel an der Heinitzstraße in Hagen überfuhr. Der 44-jährige Fahrer beachtete dabei zwar den Grünpfeil, fuhr jedoch ohne an der Haltelinie zu halten und die Verkehrslage zu prüfen, in den Kreuzungsbereich. Nach Anhalten durch die Polizei, zeigte sich der Hagener aufgebracht und nicht mit der Verkehrskontrolle einverstanden. Er unterbrach die Einsatzkräfte immer wieder und fragte "was die Scheiße denn soll". Auch nach Erläuterungen durch die Einsatzkräfte war der Mann weiterhin verbal aggressiv. Nach Beendigung der Kontrolle fuhr der 44-jährige schließlich zügig los, drehte und fuhr dann an dem Streifenwagen der Beamten vorbei, lehnte sich leicht aus dem Fenster und brüllte diese aus seinem Pkw erneut an: ,,Es sei kein Wunder, dass die Polizei keiner mag." Dabei missachtete er den Verkehr vollständig. Der 44-Jährige zeigte keinerlei Einsicht und erschien vor Ort als unbelehrbar. Da die Polizisten den Eindruck hatten, dass der Mann charakterlich nicht geeignet ist, Kraftfahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum zu führen, fertigten sie einen Bericht an das Straßenverkehrsamt zur weiteren Prüfung. (arn)

