POL-HA: Hagenerin läuft mit verbotenem Gegenstand durch die Fußgängerzone

Hagen-Altenhagen (ots) - An der Einmündung Am Sportpark/Stadionstraße kam es Samstagabend (14.12.) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger. Der 22-jährige VW-Fahrer gab bei der Unfallaufnahme an, mit seinem Pkw von der Straße Am Sportpark in Richtung Stadionstraße gefahren zu sein. Der 77-jährige Fußgänger ging zu dieser Zeit in Richtung Alexanderstraße. Er beabsichtigte die ...

