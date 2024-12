Polizei Hagen

POL-HA: Fußgänger bei Abbiegeunfall leicht verletzt

Hagen-Altenhagen (ots)

An der Einmündung Am Sportpark/Stadionstraße kam es Samstagabend (14.12.) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger. Der 22-jährige VW-Fahrer gab bei der Unfallaufnahme an, mit seinem Pkw von der Straße Am Sportpark in Richtung Stadionstraße gefahren zu sein. Der 77-jährige Fußgänger ging zu dieser Zeit in Richtung Alexanderstraße. Er beabsichtigte die Straße an der Einmündung zu überqueren. Als er sich bereits zum Teil auf der Straße befand, sei der der 22-Jährige mit seinem VW links in die Stadionstraße eingebogen und habe ihn erfasst. Der Senior stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung behandelte den Hagener an der Unfallstelle, der eigenständig einen Arzt aufsuchen wollte. (arn)

