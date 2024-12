Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach Ruhestörung durch Spezialeinheiten festgenommen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Sonntag, 15.12.2024, kam es zu einem Einsatz mit Spezialeinheiten in Wehringhausen. Dort riefen Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Wehringhauser Straße gegen 21:30 Uhr die Polizei und beschwerten sich über laute Musik aus der Wohnung eines 51-jährigen Mannes. Dieser war polizeibekannt und beleidigte die eingesetzten Beamten durch die geschlossene Wohnungstür, die er nicht öffnete. Da er die Lautstärke nicht reduzierte und massive Gegenwehr ankündigte, alarmierte die Hagener Polizei Spezialeinsatzkräfte, um den renitenten Mann in Gewahrsam zu nehmen. Die SEK-Beamten konnten den 51-Jährigen widerstandslos überwältigen. Er wurde unverletzt in eine Klinik geliefert. Es wurde eine Anzeige gegen ihn vorgelegt. (hir)

