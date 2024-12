Polizei Hagen

POL-HA: Bremsen übersehen: Fahrerin (20) schiebt zwei Autos aufeinander - zwei Verletzte

Hagen-Eilpe (ots)

Bei einem Auffahrunfall sind am Samstagmittag (14.12.2024) zwei Frauen verletzt worden. Gegen 12.50 Uhr fuhr eine 20-jährige Autofahrerin auf der Eilper Straße in Richtung Dahl. Vor ihr fuhren ein Opel und ein Renault. Als die beiden Fahrzeuge bremsten und verkehrsbedingt anhalten mussten, fuhr die 20-Jährige auf und schob den Opel auf den Renault. Die 24-jährige Opelfahrerin wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch die 20-jährige Unfallverursacherin verletzte sich leicht, benötigte aber keine weitere medizinische Versorgung. Der Renaultfahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Die Eilper Straße musste kurzzeitig gesperrt werden. Es kam zu einer geringen Beeinträchtigung des übrigen Fahrzeugverkehrs. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Alle Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.(ko)

