POL-HA: Präsenz auf dem Hagener Weihnachtsmarkt - Polizei Hagen setzt auf die Unterstützung durch rumänische Polizeibeamte

Hagen (ots)

Ob uniformiert oder in zivil - Die Polizei Hagen ist jeden Tag auf dem Hagener Weihnachtsmarkt präsent. Das Landeskriminalamt NRW (LKA NRW) plant und organisiert in enger Zusammenarbeit mit dem Rumänischen Generalkonsulat den Einsatz rumänischer Polizeibeamter auf Weihnachtsmärkten in NRW. An mehreren Tagen sind deshalb auch auf dem Hagener Weihnachtsmarkt eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter in rumänischer Uniform zu sehen. "Wir sind froh über die Unterstützung der Kollegin und des Kollegen, weil sie uns besonders bei sprachlichen Barrieren schnell helfen können und so dafür sorgen, dass Einsätze auf dem Weihnachtsmarkt reibungslos ablaufen können", so Erster Polizeihauptkommissar Mathias Witte, der die Dienststelle "Polizeisonderdienste" in Hagen leitet. Die Polizistin und der Polizist aus Rumänien werden neben Hagen auch in Dortmund und Köln eingesetzt. (sen)

