Polizei Hagen

POL-HA: Polizei ermittelt Unfallverursacher nach Flucht

Hagen-Eilpe (ots)

Am Donnerstag (12.12.) verursachte ein 22-Jähriger nach aktuellen Kenntnissen eine Verkehrsunfallflucht und entfernte sich anschließend, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Der Fahrer stand mit seinem Dacia Sandero gegen 18:45 Uhr zunächst auf einem Parkstreifen an der Selbecker Straße in Richtung Krähnockenstraße. Beim Versuch rückwärts auszuparken, kollidierte er mit einem VW Golf, der zu diesem Zeitpunkt hinter ihm abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Fahrer in Richtung Eilper Straße, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Ein Zeuge, der den Unfallhergang beobachtete, informierte folgerichtig die Polizei. Die Einsatzkräfte leiteten Ermittlungsmaßnahmen nach dem bis dahin unbekannten Unfallverursacher ein. Dank den Hinweisen des aufmerksamen Zeugen konnten die Einsatzkräfte den 22-Jährigen ermitteln und schließlich auch antreffen. Bei der Inaugenscheinnahme des Dacia fanden die Beamtinnen und Beamten zudem frische Lackkratzer am Heck vor. Die Ermittlungen zu der Verkehrsunfallflucht dauern an. (RST)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell