Polizei Hagen

POL-HA: Hagener nach häuslicher Gewalt in Gewahrsam genommen

Hagen-Altenhagen (ots)

Polizisten nahmen am Freitag (13.12) einen Hagener nach einer häuslichen Gewalt in Gewahrsam. Kurz nach Mitternacht wählte eine Frau in Altenhagen den Notruf und gab an, dass ihr 25-jähriger Freund mit seinem Knie eine Tür in der Wohnung kaputtgetreten und sie als "Schlampe" beleidigt habe. Bei Eintreffen der Polizei wollte der Mann sich gerade fußläufig von dem Wohnhaus entfernen. Als die Beamten ihn aufhielten, verhielt er sich sehr hektisch und aufgebracht. Er reagierte zunächst aggressiv, beruhigte sich dann jedoch. Er gab an, nicht zu wissen, was gerade passiert sei. Er wolle zu einem Kiosk gehen und Alkohol kaufen. Er musste im weiteren Verlauf in Gewahrsam genommen werden, nachdem er ein Rückkehrverbot für zehn Tage erhalten hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 1,6 Promille. Der 25-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Beleidigung auf sexueller Grundlage. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell