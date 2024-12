Polizei Hagen

POL-HA: Nachbarin beobachtet Wohnungseinbruch und alarmiert die Polizei - Drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Polizeibeamte nahmen am Mittwochmittag (11.12.2024) nach einem Wohnungseinbruch in Hohenlimburg drei Tatverdächtige vorläufig fest. Eine 58-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Mozartstraße wurde gegen 11.30 Uhr auf laute Geräusche aus dem Treppenhaus aufmerksam. Als sie durch den Spion ihrer Wohnungstür blickte, erkannte sie zwei ihr unbekannte Frauen, die sich gegen die Tür der Nachbarwohnung lehnten und diese offenbar gewaltsam öffneten. Eine dritte Frau stand daneben und hielt den Hauseingang im Blick. Die Frauen betraten die Wohnung und flüchteten kurze Zeit später in Richtung der Straße Auf dem Bauloh. Wegen der Personenbeschreibung der 58-Jährigen und weiteren Hinweisen durch Passanten gelang es den Polizeibeamten, die drei Tatverdächtigen (16, 21 und 22) im Bereich der Bushaltestelle Hasselbach zu stellen und vorläufig festzunehmen. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen noch am Tatort übernommen. (sen)

