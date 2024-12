Polizei Hagen

POL-HA: Falsche Handwerker betrügen 96-Jährige

Hagen-Boele (ots)

Am Dienstag (10.12), um etwa 12 Uhr, klingelten zwei Männer an der Wohnungstür einer 96-Jährigen im Stadtteil Boele und gaben sich als Handwerker aus. Sie täuschten vor, eine Kontrolle der Heizung durchführen zu müssen. Die Seniorin gewährte ihnen daraufhin Eintritt in die Wohnräumlichkeiten und begleitete sie in jeden Raum. Nach wenigen Minuten verließ das Duo die Wohnung wieder und entfernte sich in unbekannte Richtung. Erst später bemerkte die Boelerin den Diebstahl ihres Portemonnaies aus einem Schrank. Zu den beiden Männern liegt folgende Personenbeschreibung vor: etwa 1,70 Meter groß, zwischen 25 und 30 Jahre alt, schwarz bekleidet. Die Polizei Hagen bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen unter der Rufnummer 02331-986 2066.

Die Polizei Hagen bittet Bürgerinnen und Bürger, folgende Hinweise zu beachten:

Seien Sie kritisch mit spontanen Angeboten möglicher Handwerker oder mit Personen, die sich als Handwerker ausgeben, wenn Sie keinen Termin vereinbart haben.

Lassen Sie sich von offiziellen Firmenaufschriften auf Fahrzeugen nicht beirren und notieren Sie sich im Zweifelsfall den Firmennamen und das Kennzeichen.

Wenden Sie sich an Nachbarn oder Angehörige, wenn sie Zweifel an der Glaubwürdigkeit haben und verständigen Sie im Zweifelsfall die Polizei.

Wenn Sie unsicher sind, bitten Sie die Besucher darum, zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen und bitten Sie Ihre Familie, Freunde oder Nachbarn darum, ebenfalls bei dem Termin anwesend zu sein.

Sie sind Opfer eines Betruges geworden? Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige. (RST)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell