Polizei Hagen

POL-HA: Polizeibeamte nehmen Randalierer in Gewahrsam - Gaspistole gefunden

Bild-Infos

Download

Hagen-Mitte (ots)

Am Dienstagabend (10.12.2024) nahmen Polizeibeamte in der Innenstadt einen 26-jährigen Mann in Gewahrsam, der zuvor in einem Treppenhaus randaliert und laut Zeugenaussagen eine Pistole bei sich hatte. Gegen 21.00 Uhr riefen Anwohner die Polizei zur Buschhofstraße. Der offensichtlich alkoholisierte 26-Jährige hatte in einem Mehrfamilienhaus gegen mehrere Türen geschlagen. Als ein Bewohner des Hauses ihn ansprechen wollte, erkannte dieser eine Pistole im Hosenbund des Randalierers. Polizeibeamte stellten den Mann noch vor dem Mehrfamilienhaus und fanden die Pistole unter einem geparkten Auto. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich dabei um eine Gaspistole. Der 26-Jährige war nicht im Besitz eines Waffenscheins. Die Beamten stellten die Pistole sicher, leiteten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 26-Jährigen ein und nahmen ihn in Gewahrsam. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von über 2 Promille an. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell