POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Verdacht des Betruges

Hagen-Boele (ots) - Am Dienstag (10.12), um etwa 12 Uhr, klingelten zwei Männer an der Wohnungstür einer 96-Jährigen im Stadtteil Boele und gaben sich als Handwerker aus. Sie täuschten vor, eine Kontrolle der Heizung durchführen zu müssen. Die Seniorin gewährte ihnen daraufhin Eintritt in die Wohnräumlichkeiten und begleitete sie in jeden Raum. Nach wenigen Minuten verließ das Duo die Wohnung wieder und entfernte ...

