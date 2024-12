Polizei Hagen

POL-HA: Hagener Verkehrsdienst führt Kontrollen durch: Alkohol und Betäubungsmittel vor Fahrtantritt konsumiert

Hagen (ots)

Am Mittwoch (11.12.) warteten Beamte des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei in der Preußerstraße vor einer roten Ampel. Neben ihnen befand sich ein Lkw, dessen Fahrer sich neben den Einsatzkräften unwohl zu fühlen schien. Aus diesem Grund entschieden sich die Beamten, die Fahrtauglichkeit des 40-jährigen Fahrers zu überprüfen. Er roch deutlich nach Alkohol. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von rund 0,8 Promille. Es stellte sich heraus, dass der Mann bereits zuvor mit Alkohol am Steuer angetroffen wurde. Da der Fahrer kein deutscher Staatsbürger war, nahmen die Beamten vor Ort eine Sicherheitsleistung von ihm. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Leider hatte der 40-Jährige seinen LKW im Bereich der RTW Aus-/Einfahrt der "Freiwilligen Feuerwehr Haspe" abgestellt, sodass ein Abschleppunternehmen den LKW auf seine Kosten noch versetzen musste.

Gegen 10.15 Uhr sahen die Beamten des Verkehrsdienstes einen Fahrradfahrer, der deutliche Schlangenlinien auf dem Gehweg am Graf-von-Galen-Ring fuhr und in Fahrtrichtung Wehringhausen unterwegs war. Der Fahrradfahrer konnte mehrmals einem Sturzgeschehen nur knapp entkommen und umfuhr schwankend dortige Fußgänger, die nur den Kopf schüttelten. Die Einsatzkräfte stoppten den 52-jährigen Hagener. Er hatte starke Ausfallerscheinungen beim Fahren (Schlangenlinien, schwankende Fahrweise). Auch körperlich ergaben sich Auffälligkeiten. Er zitterte und hatte unkontrollierte Mund- und Gesichtsbewegungen. Der Mann gab an, vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert zu haben. und würde dies täglich tun. Durch die Beamten wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. (arn)

