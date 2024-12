Polizei Hagen

POL-HA: Ohne Führerschein aber mit Haftbefehl unterwegs

Hagen-Altenhagen (ots)

Eine Streife der Wache Hoheleye kontrollierte am Freitagabend (13.12.2024) um 22.45 Uhr in der Altenhagener Straße einen Skodafahrer nach einem zuvor begangenen Parkverstoß. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 36-jährige Fahrer aus Hagen keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte für einen Drogenkonsum vor Fahrtantritt. Ein entsprechender Test vor Ort bestätigte dies. Außerdem lag gegen den 36-Jährigen ein Haftbefehl vor. So musste der Mann die Polizisten zur Wache begleiten, wo er zunächst eine Blutprobe abgeben musste. Weil der Mann den Geldbetrag für den Haftbefehl zahlen konnte, wurde er im Anschluss entlassen. Gegen den Hagener wurden entsprechende Anzeigen geschrieben und ihm die Weiterfahrt untersagt.(ko)

