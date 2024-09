LPI-SHL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Meiningen (ots) - Am Freitagvormittag gegen 11:15 Uhr befuhr ein 84jähriger Fahrzeugführer in Meiningen die Henneberger Straße in Richtung Ortsausgang. Am Kreisel am Stillhof wollte er in Richtung Untermaßfeld weiterfahren. Irrtümlich folgte er dem Kreisverkehr aber nicht in der vorgeschriebenen Art und Weise, sondern bog gleich nach links in Gegenrichtung ein und touchierte dabei einen entgegenkommeneden Pkw. Anschließend fuhr er weiter in Richtung Untermaßfeld. Der ...

mehr