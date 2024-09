Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Entgegen dem Kreisverkehr

Meiningen (ots)

Am Freitagvormittag gegen 11:15 Uhr befuhr ein 84jähriger Fahrzeugführer in Meiningen die Henneberger Straße in Richtung Ortsausgang. Am Kreisel am Stillhof wollte er in Richtung Untermaßfeld weiterfahren. Irrtümlich folgte er dem Kreisverkehr aber nicht in der vorgeschriebenen Art und Weise, sondern bog gleich nach links in Gegenrichtung ein und touchierte dabei einen entgegenkommeneden Pkw. Anschließend fuhr er weiter in Richtung Untermaßfeld. Der andere Unfallbeteiligte folget ihm aber und konnte den älteren Herrn im Bereich Untermaßfeld darauf aufmerksam machen, dass da irgendwas nicht richtig gelaufen ist. Im Anschluß wurde der Unfall polizeilich aufgenommen, der entstandene Sachshaden wird auf insgesamt etwa 7.000 EUR geschätzt.

