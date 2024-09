LPI-SHL: Gutmütigkeit und Hilfsbereitschaft ausgenutzt

Schleusingen (ots) - Eine 55-jährige Fahrerin eines Motorrollers und ihr 65-jähriger Sozius fuhren am Samstagnachmittag von Heckengereuth in Richtung Oberrod. Sie wurden von Seitenwind erfasst, wodurch die Fahrerin die Kontrolle über den Motorroller verlor und von der Straße abkam. In der weiteren Folge stürzten beide und wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Roller entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

