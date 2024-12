Polizei Hagen

POL-HA: Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Hagen-Wehringhausen (ots)

Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit führten Beamte der Polizeiwache Haspe in der Samstagnacht (14.12.2024) eine Verkehrskontrolle bei einem Mazda in der Lange Straße durch. Hierbei wurde festgestellt, dass das Fahrzeug keine gültige Pflichtversicherung aufwies. Die Beamten untersagten dem 33-jährigen Fahrer die Weiterfahrt, entstempelten die Kennzeichen vor Ort und stellten die Zulassungsbescheinigung sicher. Es erfolgte eine entsprechende Mitteilung an die Zulassungsbehörde. Gegen den Fahrer und den Fahrzeughalter wurden Strafverfahren eingeleitet. (ko)

