POL-DO: Räuberischer Diebstahl in der nördlichen Innenstadt - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1049 Jedes Jahr ehrt der Polizeipräsident Bürgerinnen und Bürger, die in den vergangenen Monaten besonderen Mut und Zivilcourage im Alltag bewiesen haben. In diesem Jahr wird unter anderem ein Dortmunder geehrt, der ein älteres Ehepaar aus einem Auto befreite, das zuvor in einen Teich ...

mehr