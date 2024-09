Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gelbe Simson beinahe gestohlen

Erfurt (ots)

Einem 50-Jährigen wurde in Erfurt das Moped beinahe gestohlen. Der Mann hatte seine gelbe Simson Schwalbe vor seinem Wohnhaus in der Altstadt abgestellt und diese mit einem massiven Kettenschloss gesichert. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Dienstag, das Schloss mit einem Trennschleifer zu öffnen. Möglicherweise wurden sie dabei gestört, denn sie verließen den Tatort kurze Zeit später wieder unverrichteter Dinge. An dem DDR-Kleinkraftrad und dem Kettenschloss hinterließen sie jedoch einen Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell