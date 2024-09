Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch auf Baustelle

Erfurt (ots)

Über das Wochenende hatten es Einbrecher auf eine Baustelle in Erfurt abgesehen. Dazu verschafften sich die Unbekannten zunächst Zutritt auf das umzäunte Baustellengelände im Norden der Landeshauptstadt. Anschließend beschädigten sie zwei Fensterscheiben, um sich Zutritt in zwei Gebäude zu verschaffen. Dort stahlen sie u. a. mehrere Meter Baustromkabel, eine Werkzeugladestation und eine Kraftstromsteckdose im Wert von über 700 Euro. Die hinzugerufenen Beamten sicherten am Tatort Spuren und nahmen eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell