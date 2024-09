LPI-EF: Brennende Wiese

Erfurt (ots) - Samstagmorgen hatte es ein Dieb in Erfurt auf einen Audi abgesehen. Das Auto war in der Innenstadt abgestellt, als sich ihm ein Unbekannter näherte. Dieser schlug eine Fensterscheibe des Autos ein und gelangte so in das Innere. Er fand Bargeld von etwa 3.000 Euro. Dieses schnappte er sich bevor er unerkannt flüchtete. Die hinzugerufenen Polizeibeamten sicherten vor Ort Spuren und haben die Ermittlungen aufgenommen. (SE) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

