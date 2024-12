Polizei Hagen

POL-HA: Jugendlicher wird Opfer eines versuchten Raubes

Hagen-Mitte (ots)

Ein 15-Jähriger suchte am Sonntag in Begleitung seines Vaters eine Polizeiwache auf und gab an, am Samstag (14.12.) gegen 19.35 Uhr Opfer eines versuchten Raubes geworden zu sein. Der junge Hagener sei auf dem Weg zum Busbahnhof gewesen, als ihn zwei Personen an der Badstraße/Ecke Holzmüllerstraße ansprachen und ihn fragten, ob er Zigaretten habe. Als der Jugendliche die Frage verneinte, seien ihm weitere Fragen gestellt worden. Der Hagener habe versucht in eine andere Richtung zu gehen, die beiden Täter hätten sich jedoch vor ihn gestellt. Eine Person habe dann mit einem Schlagstock auf den Oberschenkel des 15-Jährigen geschlagen und ihn bedroht. Dem leicht verletzten Hagener gelang es zu fliehen.

Er konnte die Täter wie folgt beschreiben: Person 1: Männlich, ca. 16-18 Jahre alt, etwa 185cm groß, kurze Haare, Oberlippenbart. Er trug dunkle Oberbekleidung

Person 2: Männlich, ca. 16-18 Jahre alt, etwa 177 cm groß, Oberlippenbart.

Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell