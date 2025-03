Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 35-Jähriger schlägt Frau ins Gesicht und greift Polizist an (10.3.2025)

Singen (ots)

Ein Mann hat am Montagabend auf der Straße "Im Gambrinus" eine Frau angegriffen und anschließend einen Polizisten. Gegen kurz nach 22 Uhr war eine 52-Jährige zu Fuß auf dem Weg zu ihrem Auto. Dabei begegnete sie einem ihr unbekannten Mann, der sie plötzlich am Arm festhielt und ihr anschließend unvermittelt ins Gesicht schlug. Nachdem ein Zeuge der Frau zur Hilfe eilte, flüchtete der Angreifer in Richtung Hauptstraße. Im Rahmen der Fahndung stellten die Beamten den hochaggressiven 35-Jährigen kurz darauf in einem Hinterhof fest. Er ignorierte sämtliche Anweisungen und schlug schließlich einem der Polizisten mit der Faust gegen den Kopf ehe es gelang, den Mann mit Unterstützung weiterer Kräfte in Gewahrsam zu nehmen. Anschließend kam der 35-Jährige in eine Fachklinik.

Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Körperverletzung und wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell