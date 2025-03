Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Landkreis Rottweil) Auseinandersetzung mündet in gefährlicher Körperverletzung (28.02.2025)

Rottweil (ots)

In einem Restaurant an der Straße "Friedrichsplatz" ist es am Freitag, gegen 15 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen. Nach einem anfänglichen Gespräch gipfelte die Zusammenkunft in einem Schlag mit einem Aschenbecher in das Gesicht eines 53-Jährigen. Dieser musste anschließend ärztlich versorgt werden. Die beiden Männer gingen flüchtig. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatablauf, oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil unter der Nummer 0741 / 4770 zu melden.

