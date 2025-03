Blumberg (ots) - Auf dem Parkplatz eines Discounters an der Tevesstraße ist es am Dienstag, zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Einen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro hinterließ ein unbekannter Autofahrer, der wahrscheinlich in einem gelben Wagen unterwegs war. Sein Parkvorgang hinterließ am roten Audi gelben Lack, der Verursacher ...

