Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Auto am Bahnhof beschädigt (28.02.2025 - 02.03.2025)

Donaueschingen (ots)

Der Parkplatz am Bahnhof Donaueschingen ist im Zeitraum von Freitag, 12 Uhr bis Sonntag, 15 Uhr Ort einer Sachbeschädigung geworden. Ein Unbekannter richtete an einem geparkten schwarzen Mercedes einen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro an. Das Polizeirevier Donaueschingen sucht Zeugen, die sich unter der Nummer 0771 / 837830 melden können.

