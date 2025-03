Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil

Landkreis Rottweil) Einbruch in Tabakladen (01.03.2025 - 03.03.2025)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Zu einem Diebstahl von Tabakgütern ist es im Zeitraum von Samstag, 20 Uhr bis Montagmorgen, 8 Uhr in einem Tabakladen im Kaufland an der Raiffeisenstraße gekommen. Gewaltsam verschafften sich die Täter Zutritt ins Gebäude und suchten gezielt den Laden auf. Sie entwendeten dort Bargeld und verschiedene Tabakerzeugnisse im Wert eines insgesamt mittleren fünfstelligen Betrages. Die Ermittlungen in der Sache laufen auf Hochtouren. Zeugen, welche in dem Zeitraum beim Kaufland ungewöhnliches beobachtete haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rottweil unter der Nummer 0741 / 4770 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell