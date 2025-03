Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Landkreis Rottweil) K. O. Tropfen im Spiel (27.02.2025)

Sulz am Neckar (ots)

Eine Fasnachtsveranstaltung in Sulz hat am vergangenen Donnerstag für einen jungen Mann unschön geendet. Ein Unbekannter hatte dem offenen Getränk des 16-Jährigen vermutlich K.O. Tropfen beigemischt. Nur wenig später nach dem Konsum des Getränks verschlechterte sich sein Gesundheitszustand rapide. Glücklicherweise fanden ihn Familienangehörige die mit ihm die Veranstaltung besuchten rasch. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die das Geschehnis beobachteten und sachdienliche Hinweise liefern können, werden gebeten, sich unter der Nummer 07454 / 92746 beim Polizeiposten in Sulz zu melden. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei eindringlich: Vorsicht vor K.O. Tropfen. Nehmen Sie keine Getränke von fremden Personen an und lassen Sie Ihre Getränke niemals unbeaufsichtigt. Haben Sie den Verdacht, dass Ihnen etwas in das Getränk gemischt wurde, wählen Sie umgehend den Notruf 112.

