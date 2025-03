Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Betrunken gegen Verkehrsschild und Straßenlaterne gefahren (03.03.2025)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Eine betrunkene Autofahrerin ist am Montagabend am Kreisverkehr Hauptstraße/Gottmadinger Straße gegen ein Verkehrsschild und eine Straßenlaterne gefahren. Gegen 19 Uhr war eine 51-Jährige mit einem Peugeot 208 auf der Hauptstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Am Kreisverkehr zur Gottmadinger Straße überfuhr sie ein Verkehrsschild und kollidierte anschließend mit einer auf der Verkehrsinsel des Kreisverkehrs stehenden Laterne. Da die Beamten bei der Unfallaufnahme erheblichen Alkoholgeruch bei der 51-Jährigen feststellten, boten sie ihr einen Test an, den die Frau jedoch ablehnte. Sie musste anschließend in einem Krankenhaus eine Blutentnehme über sich ergehen lassen. Durch den Unfall entstand an dem Peugeot Blechschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Die Höhe der Schäden an der Laterne und dem Verkehrsschild ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell