Singen (ots) - Am Samstagnachmittag ist in eine Wohnung im Siedlungsweg eingebrochen worden. Ein unbekannter Täter verschaffte sich zwischen 13:30 Uhr und 18:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. In der Wohnung durchwühlte der Täter mehrere Schränke und entwendete Schmuck in einem ...

mehr