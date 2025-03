POL-KN: (Rottweil) - 12.000 Euro Sachschaden nach Unfall in der Königstraße (04.03.2025)

Schramberg (ots) - Am späten Montagabend ist es am Busbahnhof zu einem Polizeieinsatz gekommen, nachdem ein 38-Jähriger seine Begleitung und helfende Passanten angegriffen hatte. Der Mann geriet gegen 23:15 Uhr in eine Auseinandersetzung mit seiner Begleitung. Mehrere Passanten versuchten einzugreifen, woraufhin ...

mehr