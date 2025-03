Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Mit über 1,4 Promille Auffahrunfall verursacht (03.03.2025)

Gottmadingen (ots)

Neben ihrem Führerschein auch eine Blutprobe abgeben musste eine Autofahrerin, die am Montagnachmittag betrunken einen Auffahrunfall in der Hauptstraße verursacht hat. Die 45-Jährige fuhr gegen 16 Uhr mit einem Fiat Panda hinter einem Opel einer 29-Jährigen auf der Hauptstraße in Richtung Singen. Auf Höhe der Turnhalle hielt die Opelfahrerin aufgrund stockenden Verkehrs an. Dies erkannte die Hinterherfahrende zu spät und prallte in das Heck des Wagens. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme bei der 45-Jährigen durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Die Frau musste die Polizisten daraufhin in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Am Opel entstand Blechschaden in Höhe von rund 1.500 Euro, die Höhe des Schadens am Fiat ist nicht bekannt.

