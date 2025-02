Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Miststreuer entwendet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Clingen (ots)

Bereits Mitte Januar hatten es Diebe im Kyffhäuserkreis auf einen Miststreuer abgesehen. Der Anhänger war im Tatzeitraum, zwischen Donnerstag, 16. Januar, 12 Uhr und Samstag, 18. Januar, 9.30 Uhr auf einem frei zugänglichen Feldweg, dem Kutzlebener Weg, abgestellt. Fahrzeugspuren führten in Richtung Gangloffsömmern, wo sie jedoch an einer asphaltierten Straße endeten.

Der gestohlene grüne Miststreuer der Firma Bergmann hat einen Wert von etwa 12000 Euro. Bei dem Anhänger war der Reifen der rechten Seite platt. Außerdem waren die lichttechnischen Einrichtungen defekt. Die Polizei in Sondershausen bittet nun um Hinweise zum Diebstahl.

Wem ist ein solcher Miststreuer im Tatzeitraum aufgefallen? Wer hat im Tatzeitraum größere Fahrzeuge oder Traktoren in der Nähe des Tatortes bemerkt? Wer hat möglicherweise einen Reifenwechsel oder eine Reparatur an der Beleuchtungseinrichtung eines solchen Miststreuers durchgeführt? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.

Aktenzeichen: 0015878

