Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Telefonbetrüger erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

In Nordhausen waren Telefonbetrüger am Montagnachmittag erfolgreich. Die Täter kontaktierten eine Rentnerin und täuschten vor, dass ihr Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Zur Abwendung einer vermeintlichen Haftstrafe des Angehörigen forderten die Betrüger eine Kautionszahlung.

Die Rentnerin übergab schließlich einen fünfstelligen Bargeldbetrag an die Täter. Die Geldübergabe erfolgte gegen 16 Uhr im Bereich Am Frauenberg an eine weibliche Tatverdächtige. Die unbekannte Täterin war schlank und etwa 25 Jahre alt. Sie hatte dunkle, glatte Haare und soll mit einer hüftlangen Lederjacke mit beigefarbenen Pelzkragen bekleidet gewesen sein.

Wer hat etwas beobachtet? Wem ist die Tatverdächtige zur Tatzeit im Bereich der Straße Am Frauenberg in Nordhausen aufgefallen? Wer kann Angaben zu einem möglicherweise durch sie genutzten Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0036901

Die Polizei warnt vor derartigen Schockanrufen, bei denen die Betrüger den Opfern eine vermeintlich eingetretene Notsituation suggerieren und die Sorgen der Opfer um ihre Angehörigen gezielt ausnutzen, um an Geld oder Wertgegenstände zu gelangen.

Die Polizei rät, derartige Telefonate umgehend zu beenden und Anzeige zu erstatten. Gehen Sie keinesfalls auf Geldforderungen ein. In Deutschland verlangen Polizei oder Staatsanwaltschaft niemals eine Kaution. Sprechen Sie persönlich mit Ihren Angehörigen oder kontaktieren Sie diese über die Ihnen bekannten Rufnummern. Bei Fragen steht Ihnen Ihre örtliche Polizeidienststelle zur Verfügung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell