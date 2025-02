Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Buntmetall-Diebstahl

Wüstheuterode (ots)

Nach einem Buntmetalldiebstahl, der sich im Zeitraum zwischen Donnerstag, 30. Januar, 18 Uhr und Dienstag, 4. Februar, 10 Uhr im Eichsfeldkreis ereignete, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Unbekannte erbeuteten von einem Firmengrundstück in der Straße Bei der Warte etwa 100 kg Kupferschrott im Wert von mehreren hundert Euro. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Wer hat verdächtige Fahrzeuge oder Personen am Tatort oder in Tatortnähe gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 entgegen.

Aktenzeichen: 0031693

