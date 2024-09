LPI-J: Hochwertige E-Bikes entwendet

Jena (ots) - Am Freitagnachmittag ereignete sich in der Goethe Galerie in Jena eine Widerstandshandlung gegen Polizeibeamte. Der 38jährige Täter verübte zunächst über den Vormittag des 06.09.2024 verteilt mehrere Ladendiebstähle im Jenaer Innenstadtbereich und betrat dann gegen 11.30 Uhr entgegen eines bestehenden Hausverbotes die Einkaufspassage Goethe Galerie Jena. Der Sicherheitsdienst erkannte den männlichen ...

mehr