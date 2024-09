Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Widerstand gegen Polizeibeamte

Jena (ots)

Am Freitagnachmittag ereignete sich in der Goethe Galerie in Jena eine Widerstandshandlung gegen Polizeibeamte. Der 38jährige Täter verübte zunächst über den Vormittag des 06.09.2024 verteilt mehrere Ladendiebstähle im Jenaer Innenstadtbereich und betrat dann gegen 11.30 Uhr entgegen eines bestehenden Hausverbotes die Einkaufspassage Goethe Galerie Jena. Der Sicherheitsdienst erkannte den männlichen Täter wieder und informierte umgehend die Polizei. Im Rahmen der Personalienfeststellung widersetzte sich der Deutsche immer wieder den Beamten und versuchte mehrfach, sich der Maßnahme zu entziehen. Daraufhin wurde er mittels Stahlhandfesseln fixiert und vorübergehend in polizeilichen Gewahrsam genommen. Gegen den 38jährigen Mann wurde nun u.a. ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte eingeleitet.

