Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beim Kaffeekochen: Sattelzug komplett ausgebrannt

Weimar (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 03:45 Uhr geriet ein Sattelzug in Brand, der im Gewerbegebiet U.N.O. abgestellt war. Der 57-jährige Mitarbeiter einer Speditionsfirma hatte in seinem Fahrzeug übernachtet und wollte sich mit einem Gaskocher einen Kaffee zubereiten. Zwischenzeitlich verließ er das Fahrerhaus, wodurch dieses unbemerkt in Brand geriet. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 85.000 Euro, der Fahrer blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell