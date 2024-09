Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trunkenheitsfahrt endet auf einem Feld

Weimar (ots)

Am frühen Samstagabend war ein 60-jähriger mit seinem Pkw Chevrolet zwischen Mellingen und Lehnstedt unterwegs. In einer Doppelkurve geriet der Pkw ins Schleudern, kollidierte mit dem Bewuchs am Straßenrand, überschlug sich und landete schließlich auf einem angrenzenden Feld. Der Fahrer blieb unverletzt. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, weiterhin wurden mehrere Bäume beschädigt. Eine Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Unfallverursachers ergab, dass dieser erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes.

