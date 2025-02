Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wahlkreisbüro und Hauswand beschmiert

Mühlhausen (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, beschmierten Unbekannte ein Aushängeschild eines Wahlkreisbüros im Steinweg mit schwarzer Farbe. Außerdem hinterließen Unbekannte mittels schwarzer Farbe ein Akronym an einer Hausfassade in der Linsenstraße. In beiden Fällen ermittelt die Polizei und bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Wer etwas beobachtet hat oder Angaben zu dem oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0036400

