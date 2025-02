LPI-NDH: Werkzeuge aus Firmenfahrzeug gestohlen

Niedergebra (ots) - Nach einem Einbruch in eine Tankstelle in Niedergebra im Landkreis Nordhausen bittet die Polizei um Zeugenhinweise. In der vergangenen Nacht, kurz nach 3 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in die Tankstelle in der Halle-Kasseler-Straße. Ersten Ermittlungen zufolge erbeuteten die Täter einen Tresor. Die Ermittlungen zur Höhe des Beuteschadens dauern an. Es entstand ein Sachschaden ...

